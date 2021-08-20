  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اقتراح مثير للجدل يطلقه الملياردير المصري ساوريس بشأن اللاجئين الأفغان

السبت 21 أغسطس 2021 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اقتراح مثير للجدل يطلقه الملياردير المصري ساوريس بشأن اللاجئين الأفغان



القاهرة/سما/

اقترح رجل الأعمال والملياردير المصري، نجيب ساويرس، إمكانية استضافة عدد من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم طالبان في مصر، ما أثار تفاعلا كبيرا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى حسابه الشخصي في "تويتر"، قال نجيب ساويرس" "اقتراح: هل يمكن ان نستضيف عددا من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم "طالبان" في مصر؟ السؤال للجميع، ما عدا إخوان مصر!".



 


وأثار هذا الاقتراح الجدل في مواقع التواصل، حيث أن العديد رحب بقدوم اللاجئين الأفغان إلى مصر، إذ قال أحدهم: "بصراحة أيوه جدا من باب الإنسانية..بلد منكوبة من سنين وكمان احتلال وكمان شويه مرتزقة بيحكموا البلد..اتفق معاك وأتمنى نقدر نساعدهم من باب الرحمة والإنسانية".

في حين أن البعض الآخر رفض هذه الفكرة.

بينما دعا آخرون إلى ضرورة تجنب خطاب الكراهية ضد اللاجئين. 

#افغانستان #نجيب ساوريس #مصر #اللاجئين الافغان

الأكثر قراءة اليوم

صحفي اسرائيلي: "السنوار يعلم جيداً.. ليس لدى بينيت حكومة بدون أموال قطرية" وهذا هو الاختبار التالي ..

ضربوها وجردوها من ملابسها.. مئات الرجال يعتدون بوحشية على فتاة باكستانية (فيديو)

فيديو: اعلام إسرائيلي يكشف عن محاولة اغتيال لقائد جيش الاحتلال وسط الضفة

ضاحي خلفان يستفز أميرا سعوديا بتغريدة حول إيران .. هكذا رد الأمير

لأول مرة... باص يتحول إلى سينما متنقلة تجوب غزة (صور وفيديو)

إعلام إسرائيلي يكشف النقاب عن رسالة خطها بن غوريون أيد فيها تنفيذ عمليات انتقامية ضد عرب

إسرائيل لا تريد معركة بغزة تقود لتصعيد مقابل لبنان أيضا

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

المنحة القطرية

الإعلام العبري: المنحة القطرية ستوزع على عدة مراحل للشهر المقبل وتكشف السبب..

خطة

صحيفة تكشف عن خطة أمريكية جديدة للسلام بين الفلسطينيين و "اسرائيل"

غزة

صحيفة: مصر توجه طلبا لقيادة حماس

قناة عبرية: العمادي يصل غزة الشهر المقبل والسلطة الفلسطينية غاضبة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية