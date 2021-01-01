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الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

السبت 21 أغسطس 2021 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، صباح يوم السبت الموافق 21 أغسطس 2021، عن تسجيل حالتي وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 1844 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 530 إصابة جديدة بالفيروس.

وأضافت أنه تم تسجيل 55 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 121498 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 4579 حالة، وإجمالي المتعافين 115802 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1117 حالة وفاة.


 
وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 143 حالة، من بينها 82 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 336300 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 130056 شخص.

#وزارة الصحة بغزة #فيروس كورونا #وباء كورونا

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