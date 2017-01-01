كلوب يزف نبأ سارا لعشاق المصري صلاح قبيل مواجهة بيرنلي

لندن/سما/

زف مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أخبارا سعيدة لعشاق "الريدز" ونجمه محمد صلاح، بإعلانه أن الفريق بدأ التفاوض مع المهاجم المصري لتجديد عقده.

ويتبقى عامان في عقد صلاح، الذي انضم إلى ليفربول من روما الإيطالي في 2017.

وقال كلوب لموقع نادي ليفربول على الإنترنت، عشية مواجهة "الريدز" وبيرنلي في ثاني مباريات الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز المقررة في وقت لاحق اليوم السبت: "أنا منخرط في كل شيء تقريبا في النادي. ربما تحدث بعض المفاوضات بدوني، هذا من الممكن حدوثه، لكن بصرف النظر عن ذلك أعرف كل ما يجري في هذا الشأن".



وأضاف: "من الواضح أن صلاح يمر بلحظة جيدة حقا في مسيرته من حيث الأداء والحالة المزاجية. عندما تكون هناك مفاوضات فهي قائمة بالفعل، وعندما يكون هناك قرار سنعلنه".

وأردف المدرب الألماني: "حتى ذلك الحين، من المهم فقط كيفية عمل كافة الأطراف مع بعضها البعض في مثل هذه الأشياء. مع تبقي عامين على نهاية عقده (صلاح)، يمكنك أن تتخيل أنه توجد مفاوضات.. هذا كل شيء".

ويعد صلاح حاليا، أحد أبرز اللاعبين في تشكيلة كلوب، وقد سجل منذ انضمامه لنادي ليفربول، 126 هدفا في كافة المسابقات، وساهم في فوز الفريق بالدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا.