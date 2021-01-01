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الإعلام العبري: المنحة القطرية ستوزع على عدة مراحل للشهر المقبل وتكشف السبب..

السبت 21 أغسطس 2021 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري: المنحة القطرية ستوزع على عدة مراحل للشهر المقبل وتكشف السبب..



غزة / سما /

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن الية توزيع المنحة القطرية ستتم على مراحل.

وأفادت قناة (كان) بأنه سيتم توزيع أموال المنحة القطرية في غزة بالآلية الجديدة الشهر المقبل على عدة مراحل حسب معدل إصدار بطاقات الصرف الجديدة، بينما في الشهر الذي يليه في 25 أكتوبر ستكون المرة الأولى التي يتم فيها استلام الأموال دفعة واحدة لـ 100 ألف أسرة (100 دولار لكل أسرة).

وقالت (كان) إن: الآلية الجديدة للمنحة القطرية تم فيها تخفيض المنحة بمقدار الثلث من حوالي 30 إلى 20 مليون دولار، وهي لا تشمل موظفي حكومة غزة.

وأضافت أنه من المتوقع أن يصل السفير القطري محمد العمادي إلى غزة الشهر المقبل. 

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