الصحة: تصاعد المنحنى الوبائي في فلسطين وبوادر لموجة رابعة لفايروس كورونا

رام الله / سما /

أكد مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة الفلسطينية سامر الأسعد، صباح اليوم السبت، أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بالضفة الغربية وهذا ما تم توقعه منذ فترة بأن هناك بوادر لموجة رابعة.

وأضاف الأسعد في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا بدأت أولاً في الداخل الفلسطيني المحتل والدول المجاورة، موضحاً "نلاحظ بوادر وصولها إلينا".

وأشار إلى أن كل المؤشرات الموجودة بإرتفاع أعداد الإصابات وزيادة اعداد المرضى في المستشفيات تؤكد أن هناك تصاعدا في المنحنى الوبائي في فلسطين.

وقال الأسعد "وصلنا إلى تسجيل نسب إصابة 1% واليوم وصلنا في الضفة الغربية إلى 13% وفي قطاع غزة إلى 24%، وهذه نسب كبيرة".

ونوه إلى أنه تمت العودة إلى تسجيل وفيات وحالات خطرة في المستشفيات ومصابين في العناية المكثفة وغيرهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وشدد الأسعد على ان التطعيم هو العامل المهم لكسر الانتشار الوبائي، وهو متوفر في كل مديريات الصحة في كل المحافظات وبشكل كافي، مضيفاً "دعونا المواطنين للتوجه لهذه المراكز لجميع المواطنين فوق الـ 18 عاماً".

وأكد أن هناك دعوات لتطعيم جميع طلبة الجامعات وكذلك الهيئات التدريسية في الجامعات والمدارس، مشيراً إلى أن الوزارة قد تبدأ بتطعيم الصفوف العليا في المدارس.