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وفيات كورونا عالميا تتجاوز 4.4 مليون حالة

السبت 21 أغسطس 2021 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفيات كورونا عالميا تتجاوز 4.4 مليون حالة



وكالات / سما /

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، التي تعتبر مرجعا لتتبع انتشار فيروس كورونا في العالم، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 210.7 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.4 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 210.783.833، وإجمالي الوفيات 4.413.729

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ627833 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37.611.752.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ573511 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 20.528.099.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 433589، وإجمالي إصابات 32.358.829.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ251319 وإجمالي إصابات 3.175.211.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 197716، وإجمالي إصابات 2.138.666.

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 171480، وإجمالي إصابات 6.613.107.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 131805، وإجمالي إصابات 6.459.643.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 128683 وإجمالي إصابات 4.471.225.

وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 124023، وإجمالي إصابات 4.883.932.

تلتها في المرتبة العاشرة إندونيسيا، بإجمالي وفيات 123981، وإجمالي إصابات 3.950.304

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