رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، إصابة عشرات المواطنين بجروح خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات سلمية في مناطق متفرقة بالضفة.

كما عنونت الصحف توقيع 53 عضو كونغرس من الحزب الديمقراطي على عريضة تطالب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها على قطاع غزة وفتح المعابر بشكل دائم لضمان دخول المساعدات.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

45 ألفا أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.. الاحتلال يقمع مسيرات بيتا وبيت دجن وكفر قدوم ومسافر يطا ويجرح العشرات

برئاسة الرئيس.. اجتماع لمركزية "فتح" الثلاثاء المقبل

أبو هولي: الطريق الوحيد لتطبيق السلام هو العودة إلى الأمم المتحدة والاحتكام لقراراتها استنادا إلى رؤية الرئيس

المجلس الوطني يدعو الأمتين العربية والإسلامية لحماية الأقصى من التهويد بإجراءات.. 52 عاما على إحراق الأقصى.. والجريمة مستمرة

أفراد من عائلة "بيلسبيري" ينضمون لحملة مقاطعة الشركة لعملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة

53 عضو كونغرس يطالبون إدارة بايدن بالضغط على إسرائيل لإنهاء حصار غزة

الحزب الديمقراطي في كاليفورنيا يبحث المطالبة بإلغاء الإعفاء الضريبي عن ممولي الاستيطان في الأرض الفلسطينية

وفاة و1026 إصابة بـ "كورونا"

"الخارجية": الجهات الروسية المختصة توافق على التحاق طلبتنا بجامعاتهم

39 عاما على استشهاد علي فودة

إخماد حريق في عمارة سكنية تستخدم كمستودعات أجهزة كهربائية جنوب الخليل

منصور يجتمع مع غوتيريش واللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف

"الأيام":

النقاط الساخنة تلتهب مجددا في مواجهات الجمعة.. أكثر من 117 إصابة خلال قمع المسيرات الشعبية

الرئيس يترأس اجتماعا لمركزية "فتح" الثلاثاء المقبل

إصابة 5 مواطنين بينهم طفل بحالة خطيرة في حادث سير شرق رام الله

45 ألفًا أدوا صلاة الجمعة في الأقصى: المسجد يتعرض لحرائق بصور متعددة

"كورونا": حالة وفاة ورصد 1026 إصابة أعداد المصابين بالمستشفيات تشهد قفزة كبيرة

مقتل شابة و6 إصابات جراء حـوادث إطلاق نار في عدد من البلدات العربية بالداخل

أعضاء في الكونغرس يطالبون إدارة بايدن بالضغط على إسرائيل لإنهاء حصار غزة

روسيا توافق على التحاق الطلبة الفلسطينيين بجامعاتها

"القدس":

إصابات بالرصاص خلال المواجهات والتظاهرات الأسبوعية ضد الاستيطان في عدة مناطق بالضفة

نحو "٥٣" ألفا صلوا في "الأقصى" والحرم الإبراهيمي رغم قيود الاحتلال المشددة

في الذكرى الـ "52" لإحراقه.. دعوات فلسطينية لتحرك عربي وإسلامي ودولي لحماية المسجد الأقصى ومنع إشعال حرب دينية

53 عضو كونغرس يطالبون بايدن بإنهاء حصار غزة

وفاة و1026 إصابة بكورونا معظمها بغزة

جنين ... مقاتلون على أهبة الاستعداد للدفاع عن شرف المخيم وأبنائه

الحزب الديمقراطي في كاليفورنيا يسعى لإلغاء الإعفاء الضريبي عن ممولي الاستيطان

كشف النقاب عن رسالة خطها بن غوريون أيد فيها تنفيذ عمليات انتقامية ضد عرب

مصر تسعى لتسجيل اختراق في القضية الفلسطينية بإحياء مفاوضات السلام