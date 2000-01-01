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طالع: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

السبت 21 أغسطس 2021 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طالع: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد



غزة/سما/

أعلنت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 22 أغسطس. وأفادت الهيئة بأن السفر عبر معبر رفح غدا سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة + الرابعة + الخامسة حتى الرقم (50) من كشف رقم (2021/28).

وشددت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر. وأشارت إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات. ولفتت إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للتذكير رابط كشف (2021/28)

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا

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