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خبير عسكري إسرائيلي: الهجوم الأخير على سوريا يعتبر إشارة أخرى لإيران

السبت 21 أغسطس 2021 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خبير عسكري إسرائيلي: الهجوم الأخير على سوريا يعتبر إشارة أخرى لإيران



القدس المحتلة/سما/

قال خبير عسكري إسرائيلي؛ إن "الهجوم الجوي الإسرائيلي الأخير على أهداف في قلب سوريا يعتبر إشارة أخرى لإيران، مفادها أن لدى إسرائيل سلة كبيرة من الأدوات لجباية الثمن من الجمهورية الإسلامية، ولا تقتصر فقط في المجال البحري". 


وأضاف أمير بوخبوط في مقاله المطول على موقع واللا الإخباري، أن "هجوم الجيش الإسرائيلي ليلة الثلاثاء الماضي على موقع عسكري تابع لحزب الله اللبناني داخل سوريا، يمكن تصنيفه بحسب التقديرات، على أنه جزء من إشارة إسرائيلية أخرى لإيران، رغم أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية امتنعت عن التعليق على أنباء الهجوم في قرية الخضر بالقنيطرة".  

وأشار إلى أن "إسرائيل دأبت على التكرار الدائم مؤخرا، بأنها لم تقرر بعد كيفية الرد على الهجمات الإيرانية الأخيرة في الساحة البحرية ضد السفن المملوكة لإسرائيل، مع العلم أن هذا الأمر أثار خلافا بين قادة سلاح مسؤولي البحرية الإسرائيلية الذين طالبوا برد عسكري ضد إيران، وبين أعضاء مجلس الوزراء الأمني، الذين ادعوا أن الوقت قد حان لتهدئة الأجواء بعد مقتل أجانب على متن سفينة إسرائيلية". 

وأكد أنه "في الوقت نفسه، شدد كبار ضباط الجيش الإسرائيلي على ضرورة وقف نشاط الفصائل الفلسطينية في لبنان؛ لأن استمرار هذا النشاط، وبهذه الوتيرة، يعتبر خطيرا للغاية، وقادرا على إشعال فتيل مواجهة بين إسرائيل وحزب الله". 

وزعم أن "مصادر الجيش الإسرائيلي تتحدث أن بنية حماس التحتية التنظيمية موجودة في لبنان منذ سنوات، لكن حماس بدأت العمل بقوة أكبر في العام الماضي بسبب مشاكل الحوكمة الاقتصادية الحادة في لبنان، وضعف حزب الله، مما يدفع الجيش الإسرائيلي للتقدير بأن إطلاق الصواريخ الأخيرة من لبنان تتم بموافقة نشطاء حزب الله المحليين، وليس بموافقة قيادتهم العليا، كما أنها تخدم المصالح الاقتصادية لنشطاء حزب الله والفلسطينيين، الذين يعملون معا في تهريب الأسلحة في إسرائيل".  

وأوضح أن "حماس تستطيع دون انقطاع وإنذار مبكر إطلاق الصواريخ على العمق الإسرائيلي من مدى عشرات الكيلومترات وضرب التجمعات الاستيطانية، على عكس حزب الله الذي ينطلق عادة في مناطق مكشوفة، ومن هناك يكون طريق التصعيد قصيرا، لذلك أوصت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بالتصرف بحذر، والسماح لحزب الله بكبح جماح الفصائل الفلسطينية قبل رد قوي من شأنه أن يجره إلى المعادلة".  

وختم بالقول بأن "القناعة الإسرائيلية السائدة أن لبنان يغير وجهه، مما قد يتحتم على الإسرائيليين أن يتصرفوا بحساسية، حتى لا يكونوا جزءا من عملية التغيير المرتقبة في لبنان، ولكن للتأثير عليها فقط من خلال عدم إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل؛ لأن الجيش في هذه الحالة لن يقف مكتوفَ الأيدي". 

عربي21

#سوريا #ايران #حماس

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