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تفاصيل اجتماع الحركة الأسيرة والشاباك الإسرائيلي في معتقل عوفر

السبت 21 أغسطس 2021 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع الحركة الأسيرة والشاباك الإسرائيلي في معتقل عوفر



القدس المحتلة/سما/

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الجمعة، عن تفاصيل الاجتماع المكثف الذي عقد في معتقل عوفر قبل يومين بين قادة الحركة الأسيرة من كافة التنظيمات ومسؤول الشاباك الإسرائيلي داخل السجون والمعتقلات.

وبينت الهيئة، أن الاجتماع شهد مناقشة العديد من المواضيع التي تتعلق بالقضية الاعتقالية والحياتية والحقوقية لكافة الأسرى، وأنهم بانتظار الردود من قبل مسؤول الشاباك خلال الأيام القادمة.

وأوضحت الهيئة، أن المواضيع التي طرحت في الاجتماع تمثلت في:

1. سياسة الاعتقال الإداري والأسرى المضربين عن الطعام والمبالغة في استخدامها، وكان رد مسؤول الشاباك أن هذه السياسة ستبقى قائمة، مع تقديم وعود بالنظر في القرارات التي صدرت بحق المعتقلين والمساعدة في بعض الحالات إن أمكن.

2. المطالبة بإعادة محاكم الشليش “ثلثي المدة” للمعتقلين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

3. تركيب الهواتف العمومية في السجون والمعتقلات، والبدء في ذلك فيما يسمى مستشفى سجن الرملة ولدى الأسيرات ومعتقل مجيدو، وأن يمتد تدريجياً لكافة السجون والمعتقلات.

4. إعادة النظر في أحكام المؤبدات وتحديدها بسنوات، وكذلك أحكام الردع وردات الفعل التي صدرت بحق الأسرى، خصوصاً من اعتقلوا بداية الانتفاضة الثانية.

5. الكف عن تعمد إحراج السلطة من خلال تنفيذ بعض الاعتقالات الانتقامية، والتي تهدف إلى إضعاف السلطة وزعزعتها لدى الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الهيئة، أن “رد مسؤول الشاباك كان واضحاً، وفيه تنصل من المسؤولية، وألقى بالكرة في ملعب المستوى السياسي الإسرائيلي في كل ما تقدم به قادة الحركة الأسيرة، وحاول تجميل الموقف من خلال تقديمه وعوداً أنه لن يعترض على أي قرارات أو تسهيلات في حال كان هناك جلسات وحوارات بين قادة الاحتلال والقيادة الفلسطينية مستقبلاً”.

وأضافت الهيئة، “لم يستكمل اللقاء لتعقيدات ملف الاعتقال الإداري، وكثرة المواضيع المطروحة، وتم الاتفاق على لقاءات قريبة مع ردود على كافة مطالب قادة الحركة الأسيرة “.

#الشاباك الاسرائيلي #الحركة الاسيرة

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