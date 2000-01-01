بايدن يشكر أمير قطر

واشنطن/سما/

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تحدث هاتفيا مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لإبداء التقدير لمساعدة الجانب القطري في عملية الإجلاء من أفغانستان.



وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الزعيمين أجريا الجمعة اتصالا هاتفيا "للتأكيد على الصداقة القديمة بين الولايات المتحدة وقطر".

وأضاف البيان أن بايدن أعرب عن تقديره لآل ثاني "للدعم القطري السخي للإجلاء المستمر من أفغانستان للمواطنين الأمريكيين والموظفين الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وعدة دول شريكة والمواطنين الأفغان المعرضين للخطر".

وأشار الرئيس إلى أن هذا هو أكبر جسر جوي في التاريخ وأنه لولا الدعم المبكر من قطر لتسهيل نقل آلاف الأشخاص يوميا لما أصبح ذلك أمرا ممكنا.

كما شكر بايدن آل ثاني على "الدور المهم الذي لعبته قطر منذ فترة طويلة لتسهيل المفاوضات بين الأطراف الأفغانية".

وشدد الزعيمان، حسب البيان، على "أهمية استمرار التنسيق الوثيق بشأن التطورات في أفغانستان والشرق الأوسط، ورحبا بالقمة المقبلة لدول المنطقة التي ستعقد في بغداد نهاية الشهر الجاري".