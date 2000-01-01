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الرئيس التونسي يتحدث عن اسلاميين يحاولون اغتياله

السبت 21 أغسطس 2021 12:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس التونسي يتحدث عن اسلاميين يحاولون اغتياله



تونس/وكالات/

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إنه "لا يخاف إلا رب العالمين"، في كلمة وجهها إلى أشخاص اتهمهم بالكذب والتعرض لأعراض غيرهم والقول بأن مرجعيتهم الإسلام.

وأضاف متسائلا خلال إشرافه على مراسم التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة: "أين هم من الإسلام ومن مقاصده كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال ويكذبون... الكذب لديهم أصبح من أدوات السياسة".

وأضاف "أقول لهم أعرف ما تدبرون.. أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين وبالرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى التفكير في الاغتيال والقتل والدماء.. سأنتقل شهيدا إن مت اليوم أو غدا إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين". 

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