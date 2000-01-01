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مصرع شاب في حادث طرق قرب شفا عمرو

السبت 21 أغسطس 2021 12:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شاب في حادث طرق قرب شفا عمرو



القدس المحتلة/سما/

لقي شاب، يبلغ 18 عاما من العمر، من قرية عبلين مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة في حادث طرق قرب شفاعمرو، بعد منتصف ليل الجمعة- السبت.

وحسب المعلومات الواردة، فإن الشاب تعرض لحادث دراجة نارية وأحيل إلى مركز "حياة" الطبي وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

كما أصيب شاب آخر بجروح وصفت بأنها طفيفة من جراء الحادث، وجرى نقله إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 226 شخصا بينهم 64 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 19 آب/ أغسطس 2021.

#شفا عمرو #حادث طرق #حيفا

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