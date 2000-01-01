عكا: مسيرة مشاعل تضامنا مع معتقلي الهبّة الشعبية

عكا/سما/

نُظِّمت مسيرة مشاعل في مدينة عكا، مساء الجمعة، تضامنا مع معتقلي الهبة الشعبية التي جاءت التحاما مع القدس وغزة، وضدّ اعتداءات المستوطنين في البلدات العربية.

وجاءت المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشبايية لمتابعة قضية معتقلي عكا، تحت شعار "عكا لن تترك أبناءها".

ورفع المشاركون صور وأسماء معتقلي عكا، بالإضافة إلى شعارات تؤكد على مطلب أهالي المدينة، بإطلاق فوريّ لسراح جميع المعتقلين.

وجاب المشاركون في المسيرة، أزقة عكا القديمة، انطلاقا من مسجد الجزار وصولا إلى الميناء، حيث انضمّ آخرون إلى المسيرة.

ودعت اللجنة الشبايية الجماهير من مختلف المدن في الداخل، للحشد والتجنيد لنشاطات اللجنة المقرّر عقدها السبت، إذ سيتمّ نصب خيمة اعتصام، بالقرب من مسجد الجزار، عند الساعة الثامنة مساء.