مقتل امرأة في جريمة اطلاق نار بالرملة

الرملة/سما/

قتلت امرأة، تبلغ 28 عاما من العمر، متأثرة بجروحها الحرجة في جريمة إطلاق نار بمدينة الرملة، مساء الجمعة.

وجاء في التفاصيل، أن الضحية تعرضت لإطلاق نار داخل سيارة بعد خروجها من المنزل، إذ أقدم ملثم على إطلاق النار عليها من مسافة قصيرة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الزوج الضحية، رمضان مصراتي، قُتل في جريمة إطلاق نار قبل عدة سنوات.



وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 21:04 حول إصابة امرأة في جريمة إطلاق نار بالرملة، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاتها في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وشهد المجتمع العربي عدة جرائم إطلاق نار في الساعات الأخيرة في بعض البلدات أسفرت عن إصابات خطيرة في البعنة وكفر قاسم وجديدة المكر.

63 قتيلا منذ مطلع العام

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام وحتى اليوم 63 قتيلا؛ ومما يذكر أن الحصيلة لا تشمل ضحايا جرائم القتل في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.