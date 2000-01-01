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الخارجية: الجهات الروسية المختصة توافق على التحاق طلبتنا بجامعاتهم

الجمعة 20 أغسطس 2021 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: الجهات الروسية المختصة توافق على التحاق طلبتنا بجامعاتهم



رام الله / سما /

 قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، إن الجهات الروسية المختصة أبلغت سفارة دولة فلسطين في موسكو، بموافقة لجنة الطوارئ الروسية مبدئيًا على عودة الطلبة الأجانب لاستكمال دراستهم في الجامعات الروسية، مضيفةً أن الترتيبات الفنية وقواعد وشروط العودة ستصدر خلال الأسبوع المقبل.

وأكد مستشار وزير الخارجية السفير أحمد الديك أن سفارة دولة فلسطين في موسكو بذلت جهودًا كبيرة وتابعت هذا الموضوع منذ بداية جائحة كورونا، لتأمين التحاق الطلبة الفلسطينيين بدراستهم في روسيا، وحصلت على الموافقة المبدئية لذلك، مشيرًا أنها تتابع مع وزارة الخارجية الروسية والجهات المختصة لاستكمال معرفة التفاصيل المتعلقة بعودتهم، وعندها ستقوم الوزارة بالاعلان عن كامل هذه التفاصيل.

#الخارجية والمغتربين #روسيا

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