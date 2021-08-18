  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

باكستان تحقق في الفيديو "المرعب".. والبحث عن مئات المتحرشين

الجمعة 20 أغسطس 2021 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
باكستان تحقق في الفيديو "المرعب".. والبحث عن مئات المتحرشين



وكالات/سما/

فتحت الشرطة الباكستانية تحقيقا يتعلق باعتداء مئات الرجال المجهولين على امرأة شابة، جنسيا والتحرش بها، بينما كانت تصور فيديو في حديقة بمدينة لاهور.


ووفق صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن القضية شملت الادعاء على 400 شخص لم يتم تحديدهم، قاموا بالاعتداء على الشابة وهي صانعة محتوى على موقع "تيك توك"، وقاموا بتجريدها من جزء من ملابسها، وتحرشوا بها.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الضحية قولها: "جذبني الحشد من جميع الجهات إلى درجة تمزق ملابسي. رميت في الهواء. اعتدوا عليّ بوحشية، وسرقوا أموالي وهاتفي والأقراط التي كنت أضعها على أذني.


وأثارت اللقطات التي صورت للاعتداء على الفتاة موجة من الاشمئزاز والغضب في باكستان، حيث أعلن وزير الإعلام عن وجود عمليات اعتقال، مؤكدا أنه تم التعرف على بعض الجناة من خلال لقطات كاميرات المراقبة وشهادات شهود العيان.

وتعد باكستان سادس أخطر دولة في العالم على النساء، وفقا لدراسة خاصة بمؤسسة "طومسون رويترز"، كما تشير تقديرات منظمة "الحرب ضد الاغتصاب" ومقرها كراتشي، إلى أن أقل من 3 في المئة من حالات الاغتصاب التي تقع في باكستان، تنتهي بإدانات.

#باكستان #التحرش

الأكثر قراءة اليوم

صحفي اسرائيلي: "السنوار يعلم جيداً.. ليس لدى بينيت حكومة بدون أموال قطرية" وهذا هو الاختبار التالي ..

ضربوها وجردوها من ملابسها.. مئات الرجال يعتدون بوحشية على فتاة باكستانية (فيديو)

ارتفاع اسعار العملات

نجمة البوب الأفغانية آريانا تنجح في الفرار إلى تركيا و تظليل صور النساء على واجهات المحلات

ضاحي خلفان يستفز أميرا سعوديا بتغريدة حول إيران .. هكذا رد الأمير

إسرائيل لا تريد معركة بغزة تقود لتصعيد مقابل لبنان أيضا

الدفاع المدني يسيطر على تسريب كبير للغاز شمال قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

بن غوريون

إعلام إسرائيلي يكشف النقاب عن رسالة خطها بن غوريون أيد فيها تنفيذ عمليات انتقامية ضد عرب

الصحة بغزة تدق ناقوس الخطر: دخلنا في الموجة الثالثة من كورونا.. وأعداد الاصابات تتضاعف

حماس

صحيفة عبرية تتساءل: هل ستؤدي الاتصالات الجارية بين مصر وإسرائيل إلى تسوية في غزة؟

غداً اختبار مهم.. معاريف: لا تزال المسافة بين الهدوء والتصعيد في غزة قصيرة ومرهونة بوقوع حادث

6

مصر تسابق الزمن لإحياء عملية السلام خلال زيارة محتملة لبينيت إلى القاهرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية