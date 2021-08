باكستان تحقق في الفيديو "المرعب".. والبحث عن مئات المتحرشين

فتحت الشرطة الباكستانية تحقيقا يتعلق باعتداء مئات الرجال المجهولين على امرأة شابة، جنسيا والتحرش بها، بينما كانت تصور فيديو في حديقة بمدينة لاهور.



ووفق صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن القضية شملت الادعاء على 400 شخص لم يتم تحديدهم، قاموا بالاعتداء على الشابة وهي صانعة محتوى على موقع "تيك توك"، وقاموا بتجريدها من جزء من ملابسها، وتحرشوا بها.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الضحية قولها: "جذبني الحشد من جميع الجهات إلى درجة تمزق ملابسي. رميت في الهواء. اعتدوا عليّ بوحشية، وسرقوا أموالي وهاتفي والأقراط التي كنت أضعها على أذني.

400 people booked for harassing, molesting, groping YouTuber girl at Minar-i-Pakistan in Lahore on August 14 which is Pakistan's Independence Day pic.twitter.com/6PnZGpJhlW