إصابتان إحداهما حرجة في جريمة إطلاق نار بكفر قاسم

القدس المحتلة / سما /

أصيب شخصان بجروح وصفت بالحرجة والمتوسطة في جريمة إطلاق نار بمدينة كفر قاسم، اليوم الجمعة.

وجاء في التفاصيل، أن جناة أقدموا على إطلاق النار على الشابين، ما أسفر عن إصابة أحدهما بجروح حرجة فيما وصفت حالة الآخر بالمتوسطة.

وقدمت طواقم طبية عمليات الإنعاش لأحد المصابين والإسعافات الأولية للآخر، ثم جرى نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة الاسرائيلية بالتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي سياق العنف والجريمة، أصيب شاب (30 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بقرية البعنة، صباح اليوم.

وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم ظاهرة العنف والجريمة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.