أفراد من عائلة “بيلسبيري” ينضمون لحملة لمقاطعة شركة “جنرال ميلز” لعملها في المستوطنات

رام الله / سما /

أعلن 5 من أفراد عائلة بيلسبيري، الانضمام إلى حملة مقاطعة الشركة حتى تتوقف عن ممارسة أعمالها التجارية على الأرض الفلسطينية التي تمت مصادرتها بشكل غير قانوني من الفلسطينيين، حيث إنها تشغل مصنعا في مستوطنة “عطاروت” المقامة على أراض فلسطينية تتبع محافظة القدس.

ودعوا في بيان لهم، شركة “جنرال ميلز” المالكة لماركة “بيلسبيري” المتخصصة في الكعك والمعجنات المحلاة، إلى التوقف عن ممارسة الأعمال التجارية في الأراضي المحتلة، كما دعوا جميع الأشخاص “ذوي الضمير الحي” وجميع المنظمات الدولية للانضمام إلى حملة مقاطعة منتجات الشركة حتى تتوقف عن هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية.

يذكر أن الأمم المتحدة صنفت شركة “جنرال ميلز” كواحدة من بين 112 شركة تنتهك القانون الدولي من خلال العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ان حملة مقاطعة منتجات الشركة بدأت من قبل عدد من منظمات حقوق الإنسان ومنها “مسلمون أميركيون من أجل فلسطين”، و”الصوت اليهودي من أجل السلام”، ولجنة خدمة الأصدقاء الأميركيين”.