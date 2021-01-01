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هيئة الأسرى تحمل الإحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير صمادعة

الجمعة 20 أغسطس 2021 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى تحمل الإحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير صمادعة



رام الله / سما /

حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الجمعة، حكومة الاحتلال وإدارة سجن “عوفر” المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير حسني صمادعة من مخيم الجلزون شمال رام الله، والمعتقل منذ 15 عامًا، بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة الحصوة من المرارة.

وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها، أن الأسير صمادعة نقل أمس الخميس الى مستشفى “شعاري تسيدك”، في ظروف صحية حرجة، بعد معاناته من أوجاع وآلام كبيرة وصعبة، وخضع لعملية جراحية لإزالة الحصوة من المرارة.

وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية زيارة الأسير صمادعة فورًا في المستشفى، والاطلاع على حالته الصحية والعلاج المقدم له.

#هيئة الاسرى #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #الأسير حسني صمادعة

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