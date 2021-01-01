الاحتلال يداهم منزل في كفيرت وينصب حواجز عسكرية جنوب جنين

جنين / سما /

داهمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، منزل مواطن في قرية كفيرت، ونصبت عدة حواجز عسكرية جنوب غرب جنين، وأعاقت تحركات المواطنين، وفتشت مركباتهم.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن محمد صبري إغبارية وفتشته بعد إستجوابه، كما نصبت حواجز عسكرية بين قريتي العرقة وكفيرت، ويعبد، وشرع جيش الاحتلال بتوقيف المركبات وتفتيشها ودققوا في هويات ركابها، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين، واضطرارهم إلى سلوك طرق التفافية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال لا تزال تكثف من تواجدها العسكري ونشر دورياتها في محيط المحافظة.