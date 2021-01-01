117 اصابة بجروح مختلفة خلال مواجهات جبل صبيح

نابلس / سما /

أصيب عشرات المواطنين بجروح مختلفه بينها اصابة شاب بجروح بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت بعد صلاة الجمعة على جبل في قرية بيتا جنوب نابلس.

وقال أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 117 مواطن أصيبوا بجروح مختلفة بينهما 91 مواطن بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل والقنابل الغازية باتجاه المواطنين حيث تم تقديم الإسعافات الأولية الميدانية لهم فيما أصيب 13 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وأكد جبريل أن 13 آخرين أصيبوا إصابات ميدانية نتجية سقوط أصيبوا بكسور وإصابات مختلفه.

وقال جبريل أن مواطنا أصيب بالرصاص الحي بالفخذ يبلغ من العمر 30 عاما حيث تم نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج اللازم .

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال قامت منذ ساعات صباح اليوم بإغلاق كافة الطرق الترابية المؤدية إلى جبل صبيح بالسواتر الترابية لمنع المواطنين من الوصول إلى منطقة البؤرة الاستيطانية في جبل صبيح .