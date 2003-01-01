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وفاة أسطورة الفنون القتالية الياباني سوني تشيبا بكورونا

الجمعة 20 أغسطس 2021 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة أسطورة الفنون القتالية الياباني سوني تشيبا بكورونا



وكالات/سما/

في عمر يناهز 83 عاما توفي الخميس الممثل الياباني الشهير وأسطورة الفنون القتالية، شينيتشي "سوني" تشيبا، في مستشفى قرب طوكيو، حسبما أعلن مكتبه.

وأصيب تشيبا بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أواخر يوليو وبقي لفترة في بيته لكنه نقل يوم 8 أغسطس إلى مستشفى قرب العاصمة اليابانية حيث تم ربطه بجهاز تنفس اصطناعي، وفارق الحياة الخميس بسبب صعوبات صحية ناجمة عن المرض.

واستمرت المسيرة الاحترافية لتشيبا لنحو 5 عقود من ستينيات القرن الماضي، ولعب في عشرات الأفلام اليابانية واشتهر داخل بلاده وخارجها بمهاراته في فنون القتال، كما عمل على تصميم مشاهد القتال في وقت لاحق من حياته المهنية.


وفي العام 2003 لعب تشيبا دورا في الفيلم "اقتل بيل. الجزء 1" بإخراج وتأليف كوينتين تارانتينو، كما مثل عام 2006 في الفيلم "السرعة والغضب: قيادة طوكيو".

وكان تشيبا يحمل أحزمة سوداء في كل من الكاراتيه والنينجوتسو والشورينجي كيمبو والجودو والكندو وكاراتيه غوجو ريو.

#سوني تشيبا #فيروس كورونا #وباء كورونا

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