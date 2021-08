مزارع يجد بيضة قد تكشف سبب انقراض سلاحف أرضية بعد اصطدام كويكب بالأرض

عثر مزارع في مقاطعة خنان في الصين، وهي منطقة تشتهر بآلاف بيوض الديناصورات التي وجدها الناس في عام 2018، على بيضة سلحفاة ذات قشرة سميكة بشكل لايصدق، قام بالتبرع بها لإحدى الجامعات.

وأوضح تقرير نشره موقع "لايف ساينس" أنه منذ 90 مليون عاما وضعت سلحفاة عملاقة بيضة بقشر خارجي سميك للغاية، حافظت عليها العوامل الطبيعية، ليجدها مزارع صيني وتستقر أخيرا في إحدى جامعات الصين.

A CT scan revealed a preserved turtle embryo inside. Fossils from turtles of the same family have been found in Alberta, but eggs have yet to be discovered here. Read more in @calgaryherald: https://t.co/olq8kutJqQ pic.twitter.com/MbVvOBbt90