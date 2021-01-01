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الصحة بغزة تدق ناقوس الخطر: دخلنا في الموجة الثالثة من كورونا.. وأعداد الاصابات تتضاعف

الجمعة 20 أغسطس 2021 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تدق ناقوس الخطر: دخلنا في الموجة الثالثة من كورونا.. وأعداد الاصابات تتضاعف



غزة / سما /

ق️ال د. مجدي ظهير نائب مدير عام الرعاية الأولية لشؤون الصحة العامة في وزارة الصحة، مساء اليوم، إن أعداد الحالات الموجودة في المستشفيات تضاعفت 3 مرات، ولدينا 85 حالة حرجة وخطيرة، وهذا الرقم يُعدُ خطيراً.

وأوضح ضهير في تصريح لاذاعة الاقصى، أن  قطاع غزة دخل في الموجة الثالثة من جائحة كورونا، وحالياً نعيش في هذه الموجة بعدما كنا في حالة استقرار حتى منتصف شهر يوليو.

وأشار الى أن زيادة الإصمنوها الى أن لدى الوزارة ارتفاع في نسبة الإصابات الموجبة وقد وصلنا إلى 25% من مجمل الفحوصات التي نجريها.ابات بفيروس كورونا بدأت بشكل متسارع خلال الأسبوعين الماضيين، 

وتابع: نحن لا نستطيع أن نشخص كل الحالات الموجودة في المجتمع؛ لأننا نقوم بفحص الحالات التي تصل إلى المستشفيات والرعايات الطبية الأولية والتي تظهر عليها الأعراض.

واردف قئلا:  لدينا ارتفاع في نسبة الإصابات الموجبة وقد وصلنا إلى 25% من مجمل الفحوصات التي نجريها.

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