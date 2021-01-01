53 عضو كونغرس يطالبون إدارة بايدن بالضغط على إسرائيل لإنهاء حصار غزة

واشنطن /سما/

وقّع 53 عضو كونغرس من الحزب الديمقراطي، اليوم الجمعة، على عريضة تطالب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها على قطاع غزة وفتح المعابر بشكل دائم لضمان دخول المساعدات.

واعتبرت العريضة أن "الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة لا تطاق"، مشددة على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى 2.1 مليون فلسطيني يعيشون فيه.

وأضافت أن "تأمين هذه التغييرات أمر حيوي لمواجهة الأزمة الإنسانية في غزة، والتي تفاقمت بعد الحرب الأخيرة والتي خلّفت ما يقدّر بنحو 1.3 مليون فلسطيني بحاجة إلى مساعدات إنسانية".