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53 عضو كونغرس يطالبون إدارة بايدن بالضغط على إسرائيل لإنهاء حصار غزة

الجمعة 20 أغسطس 2021 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
53 عضو كونغرس يطالبون إدارة بايدن بالضغط على إسرائيل لإنهاء حصار غزة



واشنطن /سما/

وقّع 53 عضو كونغرس من الحزب الديمقراطي، اليوم الجمعة، على عريضة تطالب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها على قطاع غزة وفتح المعابر بشكل دائم  لضمان دخول المساعدات.

واعتبرت العريضة أن "الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة لا تطاق"، مشددة على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى 2.1 مليون فلسطيني يعيشون فيه.

وأضافت أن "تأمين هذه التغييرات أمر حيوي لمواجهة الأزمة الإنسانية في غزة، والتي تفاقمت بعد الحرب الأخيرة والتي خلّفت ما يقدّر بنحو 1.3 مليون فلسطيني بحاجة إلى مساعدات إنسانية".

#الكونغرس الأميركي #الولايات المتحدة #جو بايدن #الادارة الامريكية #حصار غزة #اسرائيل #قطاع غزة

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