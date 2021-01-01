ايقاف الإعلامي مدحت شلبي بسبب هجومه على جماهير الأهلي

القاهرة/سما/

قررت مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس"، إيقاف ظهور الإعلامي مدحت شلبي، في بيان رسمي صدر منذ قليل، على إثر الأزمة التي أثارها، أمس عن النادي الأهلي.



وقالت المجموعة في بيان لها: "انطلاقا من السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف ومحتوى يتماشى مع ميثاق الشرف الإعلامي، وترسيخا لمبدأ احترام كل أطياف جماهير كرة القدم المصرية، فقد قررت إدارة قنوات أون تايم سبورتس، وقف ظهور الإعلامي مدحت شلبي، والذي يقدم برنامج مساء أون تايم سبورتس، على قناة أون تايم سبورتس 2 حتى نهاية الموسم".

وتقدم مدحت شلبي، مذيع برنامج "مساء أون تايم سبورتس"، الذي تمت إذاعته على قناة "أون تايم سبورتس 2"، باعتذار رسمي إلى جماهير النادي الأهلي، بعد نشرت الصفحة الرسمية للقناة عنوانا للفيديو يحمل هجوما ضد النادي الأهلي، بسبب الاتهامات التي وجهت إلى النادي الإسماعيلي بتفويت المباراة للزمالك.

وقال مدحت شلبي عبر فيديو على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "لم أوجه كلامي إلى جماهير الأهلي أو الزمالك أو أي نادٍ، لكنني أوجه حديثي لكل منصة إعلامية تتحدث في قضية التفويت".

ونشر الحساب الرسمي للقناة الناقلة للدوري عبر موقع يوتيوب، عنوانًا لحديث مدحت شلبي "سذج وبلهاء وسفهاء! دش ساقع ودرس على الهواء من مدحت شلبي لجماهير النادي الأهلي بسبب نغمة التفويت".

وتعرض مدحت شلبي لهجوم حاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مشجعي النادي الأهلي، مما اضطر القناة لحذف الفيديو من حسابها عبر يوتيوب.

وسخر شلبي في مقطع الفيديو المحذوف من نغمة التفويت بالدوري، مؤكدًا أنه ليس معقولًا أن يحدث سيناريو التفويت، فكيف يتحدث المدرب إيهاب جلال مع لاعبي الإسماعيلي بأنهم سيخسرون أمام الزمالك؟ وهل يضمن ألا يسرب أي لاعب حديثه؟.

وأضاف "الحديث بهذا الأسلوب سذاجة، ولا يوجد مدرب يطالب لاعبيه بالخسارة أو رئيس فريق يتحدث مع لاعبيه لتفويت مباراة بعينها".

وسرد شلبي موقفًا عن رفضه تفويت مباراة حين كان مدربًا للشمس، وكان بحاجة لنقطة من آخر لقاء للصعود لدورة الترقي للدوري المصري، كما أن منافسه في اللقاء بحاجة لنقطة للبقاء بدوري القسم الثاني.

وأضاف "تحدث معي مدرب الفريق المنافس وقال لي فريقك يحتاج نقطة للصعود للترقي وفريقي يحتاج نقطة للبقاء، ويجب أن تخرج المباراة بالتعادل لصالحنا".

وتابع "تحدثت وقتها مع إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي الحالي وكان أحد لاعبي الشمس وأهم نجوم الفريق، وقال لي بالحرف الواحد لو قلت هذا الكلام للاعبين لن ألعب المباراة، لأننا سنظلم فريقًا آخر يصارع من أجل البقاء، ورفضنا التلاعب وخروج اللقاء بالتعادل".