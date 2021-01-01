  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

خلاف في مجلس النواب اللبناني بين بري وباسيل: "من يريد أن يستقيل فليستقل"

الجمعة 20 أغسطس 2021 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلاف في مجلس النواب اللبناني بين بري وباسيل: "من يريد أن يستقيل فليستقل"



بيروت /سما/

توجه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، قائلا: "ما حدا يهدد المجلس النيابي من يريد أن يستقيل فليستقل".

وخلال جلسة لمجلس النواب لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون، عن رفع الدعم، قال باسيل إن "كل ما يجري هو نتيجة الكيدية السياسية وخصوصا في ما يتعلق بملف الكهرباء"، لافتا إلى أن "قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات أحادي ومشبوه واستكمال للحصار على لبنان، وقد جاء بطلب من احدى الكتل النيابية وهناك حرب اقتصادية ينفذها سلامة علينا".

ورأى أنه "لا يمكن التعاطي مع قرار سلامة ولا حل إلا بإلغائه، وأن الهدف منه إسقاط الرئيس عون وضرب "الوطني الحر" وبعدها الانتقال إلى ضرب المقاومة".

وأضاف: "إذا لم يخرج مجلس النواب بقرار أو إجراء سيفقد دوره مما يجعلنا نعيد حساباتنا بالبقاء فيه، فاجتماع مجلس النواب دون اتخاذ قرار أو موقف أو أجراء في نهاية هذه الجلسة يعني أن المجلس تخلى عن دوره ويضعنا أمام قرار الاستقالة منه أو إذا صار لازما تقصير ولايته وإجراء انتخابات مبكرة".

الأمر الذي استدعى ردا من بري، الذي قال:" ما حدا يهدد المجلس النيابي.. من يريد أن يستقيل فليستقل. لا اقبل بأي تهديد للمجلس النيابي على الإطلاق".

وقاطع بري كلمة باسيل عن الدواء، داعيا إلى "إعلان حال طوارئ صحية يسمح من خلالها للمستشفيات استيراد احتياجاتها الطبية والدوائية وان يتم وضع حد لكارتيلات الدواء".

#مجلس النواب اللبناني #نبيه بري #جبران باسيل

الأكثر قراءة اليوم

صحفي اسرائيلي: "السنوار يعلم جيداً.. ليس لدى بينيت حكومة بدون أموال قطرية" وهذا هو الاختبار التالي ..

إعلام إسرائيلي: نصر الله وسّع معادلة الرّدع

صحيفة إسرائيلية: كيف وصلت حرائق الغابات في مدينة القدس إلى بن غوريون في قبره؟

ضربوها وجردوها من ملابسها.. مئات الرجال يعتدون بوحشية على فتاة باكستانية (فيديو)

ارتفاع اسعار العملات

نجمة البوب الأفغانية آريانا تنجح في الفرار إلى تركيا و تظليل صور النساء على واجهات المحلات

ضاحي خلفان يستفز أميرا سعوديا بتغريدة حول إيران .. هكذا رد الأمير

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تدق ناقوس الخطر: دخلنا في الموجة الثالثة من كورونا.. وأعداد الاصابات تتضاعف

حماس

صحيفة عبرية تتساءل: هل ستؤدي الاتصالات الجارية بين مصر وإسرائيل إلى تسوية في غزة؟

غداً اختبار مهم.. معاريف: لا تزال المسافة بين الهدوء والتصعيد في غزة قصيرة ومرهونة بوقوع حادث

6

مصر تسابق الزمن لإحياء عملية السلام خلال زيارة محتملة لبينيت إلى القاهرة

حالة وفاة و 1026 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 293 حالة في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية