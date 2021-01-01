خلاف في مجلس النواب اللبناني بين بري وباسيل: "من يريد أن يستقيل فليستقل"

بيروت /سما/

توجه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، قائلا: "ما حدا يهدد المجلس النيابي من يريد أن يستقيل فليستقل".

وخلال جلسة لمجلس النواب لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون، عن رفع الدعم، قال باسيل إن "كل ما يجري هو نتيجة الكيدية السياسية وخصوصا في ما يتعلق بملف الكهرباء"، لافتا إلى أن "قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات أحادي ومشبوه واستكمال للحصار على لبنان، وقد جاء بطلب من احدى الكتل النيابية وهناك حرب اقتصادية ينفذها سلامة علينا".

ورأى أنه "لا يمكن التعاطي مع قرار سلامة ولا حل إلا بإلغائه، وأن الهدف منه إسقاط الرئيس عون وضرب "الوطني الحر" وبعدها الانتقال إلى ضرب المقاومة".

وأضاف: "إذا لم يخرج مجلس النواب بقرار أو إجراء سيفقد دوره مما يجعلنا نعيد حساباتنا بالبقاء فيه، فاجتماع مجلس النواب دون اتخاذ قرار أو موقف أو أجراء في نهاية هذه الجلسة يعني أن المجلس تخلى عن دوره ويضعنا أمام قرار الاستقالة منه أو إذا صار لازما تقصير ولايته وإجراء انتخابات مبكرة".

الأمر الذي استدعى ردا من بري، الذي قال:" ما حدا يهدد المجلس النيابي.. من يريد أن يستقيل فليستقل. لا اقبل بأي تهديد للمجلس النيابي على الإطلاق".

وقاطع بري كلمة باسيل عن الدواء، داعيا إلى "إعلان حال طوارئ صحية يسمح من خلالها للمستشفيات استيراد احتياجاتها الطبية والدوائية وان يتم وضع حد لكارتيلات الدواء".