رسميا.. نجم ريال مدريد "الواعد" ينضم إلى أرسنال

مدريد/سما/

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، انتقال لاعبه النرويجي، مارتن أوديغارد، إلى صفوف فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "اتفق النادي الملكي مع آرسنال، على صفقة انتقال اللاعب مارتن أوديغارد".

وأضاف: "يشكر ريال مدريد، أوديغارد على احترافيته وسلوكه المثالي خلال فترة إقامته مع الميرنغي".

وتابع البيان: "وبالمثل يريد ريال مدريد، أن يظهر كل الحب له ولأسرته، ويتمنى له التوفيق في المرحلة الجديدة".

ونشر نادي أرسنال، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مقطع فيديو تقديمي لصفقة أويغارد.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، فإن اللاعب النرويجي وصل الى لندن للتوقيع على عقد مع نادي أرسنال يمتد حتى يونيو 2026 ، مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.

وسيرتدي أوديغارد القميص رقم 8 مع أرسنال، الذي دافع عن ألوانه في النصف الثاني من الموسم الماضي، على سبيل الإعارة، وشارك معه في 22 مباراة وسجل هدفين خلالها.

وبدأ مارتن أوديغارد (22 عاما) مسيرته الاحترافية في النرويج، حيث ظهر لأول مرة عندما كان يبلغ من العمر 15 عاما في أبريل 2014، ليصبح أصغر لاعب على الإطلاق يلعب في الدرجة الأولى في النرويج، وانتقل إلى صفوف ريال مدريد في يناير 2015، وأصبح بعد ذلك أصغر لاعب في مايو 2015.

وعلق ريال مدريد آمالا كبيرة على أوديغار كلاعب واعد يلعب في خط الوسط والهجوم، ولكن اللاعب الشباب لم ينجح في صفوف الفريق الملكي، وأمضى في المواسم الثلاثة الماضية، فترات إعارة مع هيرينفين وفيتيس أرنهيم في هولندا، ثم عاد إلى إسبانيا من بوابة ريال سوسييداد في الموسم (2019-2020)، حيث ساعد النادي في الوصول إلى نهائي كأس إسبانيا "كوبا ديل ري".

ولعب أوديغارد 30 مباراة مع منتخب النرويج، حيث ظهر لأول مرة في أغسطس 2014، ليصبح أصغر لاعب يمثل المنتخب الوطني الأول لبلاده في سن 15 عاما و253 يوما فقط.