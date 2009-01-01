  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ريال مدريد يمدد عقد بنزيمة و سان جيرمان نادم على التعاقد مع راموس

الجمعة 20 أغسطس 2021 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يمدد عقد بنزيمة و سان جيرمان نادم على التعاقد مع راموس



مدريد/سما/

أكد ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الجمعة، تمديد تعاقده مع مهاجمه الفرنسي الدولي المخضرم كريم بنزيمة ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2023.


وكان العقد القديم لبنزيمة يستمر حتى الصيف المقبل فقط، لكن النادي تحرك لتمديد الارتباط بعد رحيل القائد سيرجيو راموس عقب انتهاء عقده في وقت سابق من العام الجاري حتى لا يتكرر الموقف مع النجم الفرنسي، وفق ما ذكرت "رويترز".

وكان بنزيمة قد انضم إلى النادي الملكي في 2009 وشارك معه في 560 مباراة في جميع المنافسات وهو صاحب المركز الخامس في قائمة هدافي النادي على مر العصور برصيد 281 هدفا.
وخلال هذه الفترة توج بنزيمة مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات وبلقب الدوري الإسباني ثلاث مرات.

و كشفت إذاعة "كادينا سار" الإسبانية، أن إدارة باريس سان جيرمان، مستاءة من تصرفات الوافد الجديد على الفريق، المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس.

وقالت الإذاعة الإسبانية، إن راموس البالغ عمره 35 عاما "يتصرف بغطرسة تجاه زملائه والموظفين في سان جيرمان".

وذكرت أنه إن لم يغير راموس سلوكه، فلن يضمن مكانا أساسيا في كتيبة ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان.

ولفتت "كادينا سار" إلى أن راموس، يواصل التعافي من إصابته، ويتوقع أن يسجل المدافع المخضرم الظهور الرسمي الأول له بقميص باريس سان جيرمان بعد فترة التوقف الدولي، أي في الـ12 من سبتمبر المقبل، حينما يقابل "البي إس جي" ضيفه كليرمون، في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وكان راموس، انضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر هذا الصيف، بعدما رحل عن ريال مدريد، الذي قضى في صفوفه 16 عاما.

#ريال مدريد #بنزيمة #راموس #سيرجيو راموس #باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة اليوم

صحفي اسرائيلي: "السنوار يعلم جيداً.. ليس لدى بينيت حكومة بدون أموال قطرية" وهذا هو الاختبار التالي ..

إعلام إسرائيلي: نصر الله وسّع معادلة الرّدع

صحيفة إسرائيلية: كيف وصلت حرائق الغابات في مدينة القدس إلى بن غوريون في قبره؟

ضربوها وجردوها من ملابسها.. مئات الرجال يعتدون بوحشية على فتاة باكستانية (فيديو)

غانتس عن المنحة القطرية: لدينا القدرة على مراقبة قائمة المستفيدين

ارتفاع اسعار العملات

نجمة البوب الأفغانية آريانا تنجح في الفرار إلى تركيا و تظليل صور النساء على واجهات المحلات

الأخبار الرئيسية

حماس

صحيفة عبرية تتساءل: هل ستؤدي الاتصالات الجارية بين مصر وإسرائيل إلى تسوية في غزة؟

غداً اختبار مهم.. معاريف: لا تزال المسافة بين الهدوء والتصعيد في غزة قصيرة ومرهونة بوقوع حادث

6

مصر تسابق الزمن لإحياء عملية السلام خلال زيارة محتملة لبينيت إلى القاهرة

حالة وفاة و 1026 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 293 حالة في فلسطين

إسرائيل لا تريد معركة بغزة تقود لتصعيد مقابل لبنان أيضا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية