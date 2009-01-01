ريال مدريد يمدد عقد بنزيمة و سان جيرمان نادم على التعاقد مع راموس

مدريد/سما/

أكد ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الجمعة، تمديد تعاقده مع مهاجمه الفرنسي الدولي المخضرم كريم بنزيمة ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2023.



وكان العقد القديم لبنزيمة يستمر حتى الصيف المقبل فقط، لكن النادي تحرك لتمديد الارتباط بعد رحيل القائد سيرجيو راموس عقب انتهاء عقده في وقت سابق من العام الجاري حتى لا يتكرر الموقف مع النجم الفرنسي، وفق ما ذكرت "رويترز".

وكان بنزيمة قد انضم إلى النادي الملكي في 2009 وشارك معه في 560 مباراة في جميع المنافسات وهو صاحب المركز الخامس في قائمة هدافي النادي على مر العصور برصيد 281 هدفا.

وخلال هذه الفترة توج بنزيمة مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات وبلقب الدوري الإسباني ثلاث مرات.

و كشفت إذاعة "كادينا سار" الإسبانية، أن إدارة باريس سان جيرمان، مستاءة من تصرفات الوافد الجديد على الفريق، المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس.

وقالت الإذاعة الإسبانية، إن راموس البالغ عمره 35 عاما "يتصرف بغطرسة تجاه زملائه والموظفين في سان جيرمان".

وذكرت أنه إن لم يغير راموس سلوكه، فلن يضمن مكانا أساسيا في كتيبة ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان.

ولفتت "كادينا سار" إلى أن راموس، يواصل التعافي من إصابته، ويتوقع أن يسجل المدافع المخضرم الظهور الرسمي الأول له بقميص باريس سان جيرمان بعد فترة التوقف الدولي، أي في الـ12 من سبتمبر المقبل، حينما يقابل "البي إس جي" ضيفه كليرمون، في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وكان راموس، انضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر هذا الصيف، بعدما رحل عن ريال مدريد، الذي قضى في صفوفه 16 عاما.