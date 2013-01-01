  1. الرئيسية
  2. الرياضة

إبراهيموفيتش يعلق بطريقته على ارتداء ميسي رقم 30 ونيمار 10

الجمعة 20 أغسطس 2021 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
إبراهيموفيتش يعلق بطريقته على ارتداء ميسي رقم 30 ونيمار 10



وكالات

علق نجم نادي ميلان، المهاجم السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، بشكل طريف، على اختيار الأرجنتيني ليونيل ميسي ارتداء الرقم 30 في فريقه الجديد باريس سان جيرمان.

واشتهر ميسي بارتدائه الرقم 10 في فريقه السابق برشلونة ومنتخب بلاده، لكن هذا الرقم يحمله حاليا في باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار.

وسئل إبراهيموفيتش عن سبب اختيار ميسي القميص رقم الـ30 بدل الرقم 10، فأشاد "إبرا" بميسي على اختياره، مؤكدا أنه "بهذه الخطوة أظهر أنه أفضل بثلاث مرات من نيمار".


وكانت شبكة "RMC" الفرنسية، كشفت في وقت سابق، أن نيمار، الذي تزامل مع ميسي في برشلونة بين العامين 2013 و2017 وتجمعهما علاقة مميزة جدا، كان قد عرض القميص رقم 10 الذي يرتديه في باريس سان جيرمان على "البرغوث" لإقناعه بالانتقال إلى الفريق الباريسي.

وكانت المفاجأة أن ميسي، وجه الشكر لنيمار على هذه اللفتة الطيبة، ولكنه رفض أن يأخذ القميص رقم 10 منه.

#زلاتان ابراهيموفيتش #ميسي #نيمار #باريس سان جيرمان #اسي ميلان #كرة القدم

الأكثر قراءة اليوم

صحفي اسرائيلي: "السنوار يعلم جيداً.. ليس لدى بينيت حكومة بدون أموال قطرية" وهذا هو الاختبار التالي ..

إعلام إسرائيلي: نصر الله وسّع معادلة الرّدع

صحيفة إسرائيلية: كيف وصلت حرائق الغابات في مدينة القدس إلى بن غوريون في قبره؟

ضربوها وجردوها من ملابسها.. مئات الرجال يعتدون بوحشية على فتاة باكستانية (فيديو)

غانتس عن المنحة القطرية: لدينا القدرة على مراقبة قائمة المستفيدين

ارتفاع اسعار العملات

نجمة البوب الأفغانية آريانا تنجح في الفرار إلى تركيا و تظليل صور النساء على واجهات المحلات

الأخبار الرئيسية

حماس

صحيفة عبرية تتساءل: هل ستؤدي الاتصالات الجارية بين مصر وإسرائيل إلى تسوية في غزة؟

غداً اختبار مهم.. معاريف: لا تزال المسافة بين الهدوء والتصعيد في غزة قصيرة ومرهونة بوقوع حادث

6

مصر تسابق الزمن لإحياء عملية السلام خلال زيارة محتملة لبينيت إلى القاهرة

حالة وفاة و 1026 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 293 حالة في فلسطين

إسرائيل لا تريد معركة بغزة تقود لتصعيد مقابل لبنان أيضا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية