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سوريا تطالب مجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على أراضيها

الجمعة 20 أغسطس 2021 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا تطالب مجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على أراضيها



دمشق /سما/

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الجمعة، مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.

وقالت الخارجية السورية، في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، وفق ما نقلت وكالة (سانا): "أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حوالي الساعة 23.3 من مساء يوم أمس الخميس الـ 19 من آب 2021 على العدوان مجدداً على أراضي الجمهورية العربية السورية وذلك عبر إطلاقها رشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت والتي استهدفت بعض المناطق في محيط العاصمة دمشق ومحيط مدينة حمص".

وأضافت الوزارة: "إن هذا العدوان الإسرائيلي الغادر الجديد يأتي في إطار سياسات إجرامية ممنهجة ومستمرة في تبادل فاضح للأدوار بين كل الأطراف المتورطة في سفك الدم السوري بما فيها إطالة أمد الحرب الإرهابية عليها".

وأشارت إلى أن الهجوم يعد انتهاك سافر لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة والتي تدعو جميعها إلى الحفاظ على احترام سيادة سورية ووحدتها وسلامتها الإقليمية.

وتابعت: "إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاتها الإرهابية لن ينجح في إحباط أو ترهيب الشعب السوري والجيش العربي السوري وحلفائه (...) بل إنها تزيدهم إصراراً على التمسك بحتمية انتصارهم على الإرهاب واستعادة الجولان السوري المحتل بكل السبل التي يكفلها القانون الدولي".

وقالت الوزارة: "إن الجمهورية العربية السورية تؤكد مرة أخرى على أن استمرار إسرائيل في نهجها العدواني الخطير ما كان ليتم لولا الضوء الأخضر والدعم اللامحدود والمستمر الذي تقدمه لها بعض تلك الدول وبشكل خاص الإدارة الأمريكية المرتبكة حالياً من النتائج التي أسفرت عنها مغامراتها في أفغانستان".

وجددت الخارجية السورية، مطالبتها لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها حفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية.
 

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