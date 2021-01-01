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جيش الاحتلال: صاروخ مضاد أطلقه السوريون الليلة الماضية على طائرات سلاح الجو

الجمعة 20 أغسطس 2021 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال: صاروخ مضاد أطلقه السوريون الليلة الماضية على طائرات سلاح الجو



القدس المحتلة / سما /

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إن صاروخاً مضاداً أطلقه السوريون على طائرات سلاح الجو التي شنت غارات في محيط دمشق الليلة الماضية.

وقال الصحفي الإسرائيلي، أور هيلار: "في الجيش قدّروا أن صاروخاً مضاداً أطلقه السوريون الليلة الماضية على طائرات سلاح الجو التي هاجمت سوريا، وانفجر على ما يبدو في أجواء منطقة البحر الميت".

وأضاف: "يتم فحص ما إذا كانت شظايا الصاروخ سقطت في الأردن، حيث لم يتم تفعيل صفارات الإنذار ولم تقع أضرار أو إصابات".
وكانت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، قالت اليوم الجمعة، إن صاروخاً أطلقته قوات الدفاع الجوي السوري، من نوع "SA-5"، لاحق طائرة حربية إسرائيلية كانت تحلق في سماء سوريا.

وأضافت الصحيفة، أن الصاروخ التابع لمنظومة الدفاع الجوي روسية الصنع S-200 لاحق الطائرة الإسرائيلية، وانفجر قرب الحدود مع الأردن.

وشنت طائرات الاحتلال المقاتلة، غارات على أهداف سورية في محيط العاصمة دمشق، مساء أمس الخميس، وتصدت الدفاعات الجوية السورية للهجوم.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، إن الدفاعات الجوية للجيش السوري، تصدت لـ "أهداف معادية في سماء دمشق".

ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري، قوله "حوالي الساعة 23،03 من مساء اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص".

وأضاف: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ويتم الآن تدقيق نتائج العدوان".
 

#الجيش الإسرائيلي #سوريا #صاروخ مضاد للطائرات #سلاح الجو الإسرائيلي

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