عصام مصالحة سفيراً جديداً لفلسطين في رومانيا

رام الله / سما /

قدم سفير دولة فلسطين الجديد لدى رومانيا عصام مصالحة، نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الروماني بوغدان اوريسكو، في مقر الخارجية الرومانية.



وتمنى الوزير ارويسكو للسفير الفلسطيني النجاح والتوفيق في تحقيق مهامه لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأكد السفير مصالحة اعتزاز دولة فلسطين والقيادة الفلسطينية بالعلاقات التاريخية والحالية مع رومانيا، مشدا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين ورفع المعاناة الوحشية التي يتعرض لها شعبنا منذ سنين من استمرار الاحتلال.



وأعرب عن أمله بأن تلعب رومانيا دورا هاما من أجل هذا المطلب الفلسطيني الأساسي المدعوم دوليا، مشيدا بدور وزير الخارجية الروماني الذي يعتبر خبيرا في القانون الدولي ومن أهم الشخصيات القانونية في رومانيا وأوروبا.



من جهته، أشار الوزير الروماني إلى زيارته الأخيرة إلى فلسطين في أيلول/سبتمر 2020ـ والتي التقى خلالها نظيره رياض المالكي، ولقاء رئيس الوزراء محمد اشتيه، مؤكدا الاهتمام المتزايد ورغبة وجاهزية رومانيا في تعزيز العلاقات الثنائية من خلال انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة المزمع عقدها هذا العام.



وأكد تعهد رومانيا الاستمرار في دعم بناء المؤسسات الحكومية الفلسطينية بما في ذلك زيادة المنح الدراسية للشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم في كافة المجالات، مشددا على دعم رومانيا للعلاقات الفلسطينية الأوروبية في مؤسسات الاتحاد الاوروبي في إطار برنامج الشراكة الفلسطينية الاوروبية وايضاً قي ملف العلاقات متعددة الأطراف.



وأكد بوغدان موقف رومانيا الثابت لتطبيق حل الدولتين (إسرائيل – فلسطين) تعيشان بأمن وسلام وحسن الجوار وفق القانون الدولي، مع ضرورة إتخاذ اجراءات لإعادة بناء الثقة بين الطرفين تؤدي إلى حوار مباشر بين الطرفين.



وشدد على جهوزية واستعداد رومانيا للمشاركة بجانب الاسرة الدولية، من أجل العودة للمفاوضات المباشرة بين الأطراف.



وعبر الوزير اوريسكو عن ثقتة التامة أن ولاية السفير الفلسطيني عصام مصالحة ستكون مليئة بالدينامكية المتصاعدة في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الفلسطيني والروماني، مؤكدا دعمة الشخصي وطواقم الخارجية الرومانية لتحقيق ذلك.

