غداً اختبار مهم.. معاريف: لا تزال المسافة بين الهدوء والتصعيد في غزة قصيرة ومرهونة بوقوع حادث

القدس المحتلة / سما /

قال المحلل العسكري لصحيفة معاريف الاسرائيلية تال ليف رام، إنه بعد أكثر من ثلاثة أشهر منذ انتهاء عملية "حارس الأسوار" (العدوان الاخير على غزة)، حددت إسرائيل فرصة الأسبوع الماضي لتحقيق هدوء أمني مؤقت ​​في الجنوب.



وأشار الى أنه من "المهم التأكيد على أنه لا يجب أن نعيش أوهام فترة طويلة من الهدوء والتسوية مع حمـاس في قطاع غزة، وما جرى هي خطوات صغيرة من المفترض أن تحقق الهدوء لبضعة أشهر فقط - من القرار الإسرائيلي بعدم الرد على إطلاق الصواريخ هذا الأسبوع.



وأضاف المحلل العسكري للصحيفة: "يمكننا أن نعلم أن إسرائيل ترغب بشدة تجنب مواجهة عسكرية جديدة مع قطاع غزة".



ووفق تال ليف رام، فانه من المتوقع بالفعل أن يكون غداً السبت يوم اختبار مهم، بعدما قررت المنظمات في قطاع غزة تنظيم مظاهرة كبيرة بالقرب من معبر كارني على الحدود، يمكن أن تؤدي إلى تدهور سريع للوضع الأمني ​​في الجنوب.



وتابع: تقريبًا كما هو الحال دائمًا أمام القطاع لا تزال المسافة بين الهدوء والتصعيد قصيرة ومرهونة بوقوع حادث الذي يمكن أن يشعل المنطقة مرة أخرى.



وذكر تال ليف رام نقلا عن رئيس شعبة العمليات خلال عملية "حارس الأسوار"، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الحالي اللواء أهارون حاليفا قوله، "في نهاية العملية العسكرية بأن تحقيق 5 سنوات من الهدوء مع غزة سيعتبر نجاحًا، لكن يبدو أن الجيش يفهم جيدًا الآن بأن تحقيق هذا الهدف غير واقعي، لأنه وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من العملية، أصبحت الصورة أكثر وضوحًا بأن تقييم الجيش لإنجازاته خلال كان مبالغًا فيه".