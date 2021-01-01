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الأردن يرسل طائرة مساعدات طبية ثانية إلى لبنان

الجمعة 20 أغسطس 2021 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يرسل طائرة مساعدات طبية ثانية إلى لبنان



عمان /سما/

أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن إرسال طائرة مساعدات طبية ثانية إلى الشعب اللبناني بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية.

وذكرت الهيئة أن الطائرة "تحمل أدوية ومستلزمات طبية، وسيتم إيصالها إلى الجهات المعنية في لبنان نظرا للظروف التي يمر بها حاليًا".

وقال أمين عام الهيئة حسين الشبلي: "تنفيذا للتوجيهات الملكية تستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، لتأمين الاحتياجات واللوازم إلى شعب لبنان الشقيق".

وكشف عن أن "الطائرة تضم أدوية ومستلزمات طبية لتلبية احتياجات القطاعات الطبية هناك، وهي الثانية خلال هذا الأسبوع، وأن هناك تنسيقا لاستكمال إيصال المساعدات للأشقاء في لبنان".

#الاردن #مساعدات طبية #لبنان

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