صاحبه يتهم الدفاع المدني بالقصور: حريق كبير في مستودع للأجهزة الكهربائية بالخليل

الخليل / سما /

اندلع حريق هائل، فجر اليوم الجمعة، في مستودعات للأجهزة الكهربائية في منطقة سنجر جنوب غرب الخليل.

وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني إسلام أبو شيخة بأن طواقم الدفاع في المحافظة، وإطفائية بلدية الخليل، وعددا من المتطوعين عملوا على مدار ساعات للسيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع في عمارة مكونة من خمسة طوابق.

وتستخدم هذه العمارة كمستودعات لتخزين الأجهزة الكهربائية في منطقة سنجر، ولا تزال النيران مشتعلة للآن.

وأضاف "تلقت طواقم الدفاع المدني فجرا بلاغا باندلاع حريق في الموقع، وعلى الفور تحركت وما زالت تعمل على إخماده والسيطرة عليه، وتم استدعاء طواقم الإطفاء من عدة مراكز في المحافظة، ومناشدة أصحاب صهاريج المياه التوجه للمكان، لتوفير ما يلزم".

من جانبه، قال محمد عمرو مالك المبني: "هناك قصور كبير من جميع الجهات خاصة الدفاع المدني إذ تأخرت عن الوصول لمدة ساعة كامل والطواقم التي جاءت ليست بالخبرة الكافية فالحريق كان ممتلئة بالمواد الكيميائية ويحتاج إلى مواد خاصة للتعامل مع الحريق وليس الماء.

وأضاف قائلاً: "استهلكنا 500 كوب من الماء وهب الأهالي لإطفاء الحريق ولأكثر من 8 ساعات بقي الحريق مستمراً".

وحمل عمرو المسؤولية الكاملة للدفاع المدني الذي تأخر في الوصول إلى المكان، مستكملاً: "الأهالي ساعدونا في السيطرة على الحريق".