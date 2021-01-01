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الاحتلال يعتقل مواطنين ومتضامنين خلال وقفة منددة بالاستيطان في مسافر يطا

الجمعة 20 أغسطس 2021 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل مواطنين ومتضامنين خلال وقفة منددة بالاستيطان في مسافر يطا



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين ومتضامنين أجنبيين، بعد قمع وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني، والاعتداءات المتكررة للمستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور لـ”وفا”، بأن جنود الاحتلال هاجموا المواطنين والمتضامنين الأجانب المشاركين في الوقفة، وحاصروهم وأطلقوا تجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى الى إصابة العشرات بالاختناق واحتراق مساحات واسعة من أراضي المواطنين الزراعية.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 5 من المشاركين في الوقفة لم تعرف هويتهم بعد، بينهم متضامنان أجنبيان.

وأضاف الجبور، أن المئات من الأهالي وأصحاب الأراضي أدوا صلاة الجمعة على أراضيهم في منطقة “ام الشقحان” الواقعة بين التواني وشعب البطم شرق يطا، المهددة بالاستيلاء عليها من قبل مستوطني “افيقال” المقامة على أراضي المواطنين.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الفعاليات الأسبوعية التي تنظمها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وأصحاب الأراضي، وإقليم حركة “فتح” بيطا، ولجان الحماية والصمود.

وأضاف الجبور أن هذه الفعاليات تأتي ردا على قيام عدد من المستوطنين بنصب خيام، ووضع حافلة نقل ركاب على أراضٍ تعود لعائلة “جبارين” في تلك المنطقة، تمهيدا للاستيلاء عليها لصالح توسيع المستوطنات القريبة.

ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية، ورددوا الشعارات المنددة بسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال بحق المواطنين، مؤكدين تمسكهم بأرضهم، وأنهم لن يسمحوا للاحتلال بتنفيذ مخططاته الاستيطانية وسلب أراضيهم.

#قوات الاحتلال #اعتقال #الخليل

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