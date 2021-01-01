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القدس المحتلة: تراجع عدد الإصابات النشطة بكورونا خلال الأيام الأخيرة

الجمعة 20 أغسطس 2021 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة: تراجع عدد الإصابات النشطة بكورونا خلال الأيام الأخيرة



القدس المحتلة / سما /

تراجع عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا في القدس المحتلة إلى 217، بحسب ما ذكر عضو لجنة مكافحة كورونا في القدس، د. علي الجبريني، الخميس.

وبحسب الجبريني، سجّلت من يوم الثلاثاء إلى الخميس 66 إصابة جديدة، مقابل شفاء 79.

وتوزعت الإصابات على النحو الآتي: 18 إصابة الثلاثاء، 22 إصابة الأربعاء، و26 إصابة الخميس.

وقال الحبريني إنّ "التطعيم هو بادرة الأمل للعودة إلى حياتنا الطبيعية وهو متوفر لكل مقدسي"، وإنّ 190 شخصًا حصلوا على اللقاح خلال يومين في مدرسة صور باهر، وإن تطعيم الفئات العمرية بين 12 – 16 عامًا هو "الخيار المساعد" للعودة إلى العام الدراسي الجديد.

وأكد الجبريني على "ضرورة التمسك بالتوصيات الصحية، مثل وضع الكمامة في الأماكن المغلقة والتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية والإقبال على اللقاح والالتزام بالحجر الصحي، بالإضافة إلى تجنب قدر الإمكان السفر إلى الخارج في ظل انتشار الطفرات ".

#فيروس كورونا #القدس #كورونا في القدس

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