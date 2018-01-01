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تعيين اسماعيل صبري يعقوب رئيسا للوزراء في ماليزيا

الجمعة 20 أغسطس 2021 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعيين اسماعيل صبري يعقوب رئيسا للوزراء في ماليزيا



كوالالمبور /سما/ أ ف ب

عين إسماعيل صبري يعقوب العضو في حزب “المنظمة الوطنية المايلوية المتحدة” الذي حكم ماليزيا لستة عقود، الجمعة رئيسا للوزراء ما خيب أمل المعارضة في الوصول إلى السلطة.

وقال القصر الملكي في بيان إن السياسي الماليزي المخضرم البالغ من العمر 61 عاما حصل على دعم غالبية أعضاء البرلمان وعينه السلطان عبد الله شاه رئيسا للوزراء “حسب الدستور”. وأضاف أن “الملك يأمل أن تنتهي الاضطرابات السياسية في البلاد بتعيين رئيس الوزراء الجديد”.

ومن المتوقع أن يؤدي إسماعيل صبري يعقوب اليمين الدستورية السبت.
وكان سلفه محي الدين ياسين استقال الإثنين بعد 17 شهرا في السلطة، بعدما فقد الغالبية في البرلمان وسط استياء من إدارته لأزمة كوفيد-19.

ورئيس الحكومة الجديد ينتمي إلى “المنظمة الوطنية المايلوية المتحدة” (أومنو) التي حكمت ماليزيا لستة عقود قبل أن تخسر انتخابات 2018 في أعقاب فضائح فساد.
وشارك هذا الحزب في الحكومة الائتلافية الأخيرة.

لكن وصول إسماعيل صبري يعقوب إلى السلطة يشير إلى أن هذا الحزب التاريخي القوي يستعيد السلطة بدون انتخابات إذ إنها أرجئت بسبب الوضع الصحي.

#ماليزيا #اسماعيل صبري يعقوب

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