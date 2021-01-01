ورشة تدريبية للنساء المعيلات لأسرهن والمستحقات للنفقة من صندوق النفقة

رام الله / سما /

نظم صندوق النفقة الفلسطيني بالشراكة مع مكتب جايكا فلسطين ووزارة الاقتصاد الوطني امس في الغرفة التجارية برام الله. ورشة عمل شارك فيها 15 مستحقة للنفقة،

وذلك إيمانا من صندوق النفقة الفلسطيني بأهمية التمكين الاقتصادي للنساء المستحقات للنفقة باعتباره حق إنساني أساسي،

وحضر الورشة الأستاذة المحامية فاطمة المؤقت مدير عام صندوق النفقة الفلسطيني، والسيد توشيا آبيه الممثل الرئيسي لمكتب جايكا فلسطين، والسيد خضر ضراغمة مدير عام الصناعة والمصادر الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني والسيد أكرم حجازي من الغرف التجارية.

وأكدت الأستاذة المؤقت على أهمية التشبيك مع المؤسسات الوطنية والدولية لتقديم الدعم في مجال ريادة الأعمال للمستحقات للنفقة على اعتبار أن توسيع فرصهن في المجال الاقتصادي يعتبر في صميم رؤية وفلسفة الصندوق، لتوسيع الفرص الاقتصادية أمامهن وتمكينهن من امتلاك الصلاحيات لصنع القرارات في الحيز العام والخاص، وتعزيز مشاركتهن في الشأن العام.

وقامت خبيرات جايكا المحليات السيدة حنان أبو ارميلة والسيدة جين قريطم والسيدة ولاء سمارة، بتعريف المشاركات بمفهوم الريادية والتعرف على مشاريع المشاركات وتحليل نقاط القوة والضعف فيها، كما تعريفهن باستراتيجيات التسويق لتمكينهن مستقبلا من تجاوز العراقيل التي تعترض طريقهن، كما تعزيز نقاط القوة وتعميمها كدروس مستفادة لرياديات أخريات مستقبلا. كما تضمنت الورشة تقديم ارشاد من خلال الخبير الياباني السيد فوجيتا شينوبو.

إحدى المشاركات المستحقات للنفقة عبرت عن تقديرها لهذا اللقاء وقالت : “قدم لي هذا التدريب الفرصة للاطلاع على أهم استراتيجيات التسويق وتحديد الفئة المستهدفة ومعرفة احتياج السوق لمنتجي وتحديد المنافسين والتركز على الميزة التنافسية لمنتجاتي، كما تم التركيز على مشاريعنا الخاصة لمعرفة نقاط القوة وتطويرها وتحديد نقاط الضعف ومحاولة ايجاد حلول لها، بهدف الوصول لأهدافنا ونجاح مشاريعنا.”