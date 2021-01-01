سلطات الاحتلال تمنع الناشط المقدسي سامر نسيبة من تنظيم دورة شطرنج

القدس المحتلة / سما /

حذرت مخابرات وشرطة الاحتلال المهندس سامر نسيبة احد مسؤولي فندق الدار ورئيس اتحاد الثقافة الرياضية الفلسطيني من تنظيم دورة في لعبة الشطرنج بالتعاون مع نادي الموظفين بالقدس لمجموعة من الأطفال المقدسيين كان من المقرر ان تنطلق اليوم .

وابلغ مسؤولو مخابرات المسكوبية نسيبة الذي تم استدعاؤه امس الخميس للتحقيق انهم سوف يقومون بإغلاق الفندق اذا سمح باجراء بطولة لعبة الشطرنج بحجة أنها تمس بالسيادة الإسرائيلية على القدس .

واغرب المهندس نسيبة عن استغرابه من أجهزة دولة الاحتلال التي تزعم بأنها واحة الحرية والديمقراطية في الشرق الأوسط ولكنها تلجأ لمنع العاب رياضية وفعاليات بسيطة تقام في أماكن مغلقة .

وقال هذه التصرفات “تشكل حالة إفلاس أمني وسياسي لدولة الاحتلال التي باتت شبه معزولة ويضيق الخناق عليها دوليا باعتبارها دولة تمييز عنصري وابرتهايد” .