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زيارة وداعية لأنغيلا ميركل إلى اسرائيل أواخر آب

الجمعة 20 أغسطس 2021 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيارة وداعية لأنغيلا ميركل إلى اسرائيل أواخر آب



برلين /سما/ أ ف ب

أعلنت متحدثة باسم الحكومة الألمانية الجمعة أن المستشارة أنغيلا ميركل التي ستتخلى عن السلطة في الخريف، ستقوم بزيارة إلى اسرائيل من 28 إلى 30 آب/أغسطس تشمل لقاء مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وقالت المتحدثة أولريكه ديمر في مؤتمر صحافي في برلين إن ميركل التي ستغادر السلطة بعد 16 عاما، ستلتقي بينيت صباح الأحد في القدس.

وسيعقد بينيت وميركل مؤتمرا صحافيا مشتركا قبيل ظهر الأحد قبل لقاء بين المستشارة الألمانية والرئيس الإسرائيلي الجديد إسحق هرتسوغ.

ومن المقرر أن تزور المستشارة مع بينيت نصب محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية (ياد فاشيم).

وقالت المستشارة في 13 حزيران بعد تعيين بينيت رئيسا للوزراء خلفا لبنيامين نتانياهو الذي بقي في المنصب 12 عاما إن “ألمانيا وإسرائيل تربطهما صداقة فريدة نريد تعزيزها”.

وكانت ميركل حذرت في 22 أيار خلال العدوان الاخير علي غزة من تجاوزات عنصرية أو “معادية للسامية” خلال تظاهرات في الربيع دعما للقضية الفلسطينية في ألمانيا أحرقت خلالها أعلام اسرائيلية.

#المانيا #أنجيلا ميركل #اسرائيل

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