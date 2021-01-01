إصابات في مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن

نابلس / سما /

أصيب عدد من المواطنين بجروح وحالات الاختناق جراء مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب صلاة الجمعة في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وقال أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني، أن عشرة مواطنين أصيبوا بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين فيما أصيب مواطن بالرصاص المطاطي تم تقديم الإسعافات الأولية الميدانية له.

وكان المواطنين انطلقوا بمسيرة سلمية عقب صلاة الجمعة للنجاة البؤرة الاستيطانية شرق القرية احتجاجا على إقامتها من قبل عدد من المستوطنين المتطرفين منذ أكثر من عام .