اليونيفيل: التحليق الإسرائيلي فوق لبنان خرق للقوانين الدولية

بيروت /سما/

قال ستيفانو ​ديل كول، رئيس بعثة القوات الدولية المؤقتة في لبنان "​اليونيفيل​"، اليوم الجمعة، إن تحليق الطائرات الإسرائيلية فوق الأجواء اللبنانية يعد خرقا للقوانين الدولية ولسيادة لبنان.

ونشر ديل كول تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلالها أن تحليق الطائرات الإسرائيلية فوق الأجواء اللبنانية يعد خرقا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، وكذا خرقا لسيادة لبنان.

وشدد رئيس البعثة الأممية المؤقتة في لبنان على ​الجيش الإسرائيلي​ التوقف عن مثل هذه الأعمال، التي يعتبرها تقويضا لجهود قوات "اليونيفيل"، والتي تهدف إلى وقف التوتر بين الجانبين، اللبناني والإسرائيلي.

وفي سياق متصل، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، من وزيرة الخارجية بالوكالة، زينة عكر، اليوم الجمعة، الإيعاز لمندوبة لبنان في الأمم المتحدة تقديم شكوى عاجلة ضد إسرائيل، بسبب انتهاك السيادة اللبنانية، وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر، وتهديد حياة الركاب المدنيين، اللبنانيين والأجانب، للخطر بشكل مباشر.

وقال دياب: "استمرار العدو الإسرائيلي بانتهاك سيادة لبنان يشكل تهديدا مباشرا للقرار الأممي 1701". طالبا من "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلي واتخاذ الإجراءات التي تحفظ السيادة اللبنانية وتحمي القرار الدولي 1701".

من جهتها، دانت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، الإعتداءات والخروق التي قامت بها إسرائيل.

وأرسلت زينة عكر "شكوى عبر مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة، السفيرة أمال مدللي، تتعلق بالخروق الاسرائيلية، كما دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة ردع إسرائيل عن القيام بهذه الخروق مجددا، واستعمال الأجواء اللبنانية لتنفيذ اعتداءاتها ضد الأراضي السورية".