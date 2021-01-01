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اصابات بالاختناق خلال قمع الإحتلال لاعتصام ام الشقحان شرق يطا

الجمعة 20 أغسطس 2021 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات بالاختناق خلال قمع الإحتلال لاعتصام ام الشقحان شرق يطا



الخليل / سما /

 اصيب ظهر اليوم، عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال للاعتصام السلمي في منطقة أم الشقحان شرق مدينة يطا.

وأفاد فؤاد العمور منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل، ان قوات الاحتلال قمعت بالقوة عدد كبير من المواطنين ومتضامنين أجانب، خلال قيامهم بالاعتصام السلمي في منطقة أم الشقحان، للتعبير عن رفض إجراءات الإحتلال ومستوطنيه في تلك المنطقة.

واضاف العمور، وقامت قوات الاحتلال باعتقال المواطن عيسى ابراهيم جبارين واحد المتضامنين الاجانب، واعلن الإحتلال عن المنطقة ، بانها منطقة عسكرية مغلقة.

#مواجهات #قوات الاحتلال #اصابات بالاختناق

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