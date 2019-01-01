  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحزب الديمقراطي في كاليفورنيا يبحث المطالبة بإلغاء الإعفاء الضريبي عن ممولي الاستيطان

الجمعة 20 أغسطس 2021 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحزب الديمقراطي في كاليفورنيا يبحث المطالبة بإلغاء الإعفاء الضريبي عن ممولي الاستيطان



وكالات - سما-

 تقدم أنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة بمشروع قانون كي يتم تبنيه لدى الحزب الديمقراطي في ولاية كاليفورنيا الأميركية، يطالب بإلغاء الإعفاء الضريبي الذي تتمتع به منظمات تقوم بجمع تبرعات من الأميركيين لتمويل منظمات استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة.

ويطالب مشروع القانون الحزب الديمقراطي في ولاية كاليفورنيا معارضة منح حالة الإعفاء الضريبي للمنظمات التي تروج أو تشارك في أعمال غير قانونية أو غير متوافقة مع القانون الدولي.

وأوضحت المؤسسات الداعمة للحق الفلسطيني أنه تم منح العديد من الشركات الأميركية غير الربحية، وأبرزها الصندوق المركزي لإسرائيل، حالة الإعفاء الضريبي "كجمعيات خيرية" بموجبIRC 501 (c) (3) ، مشيرة إلى أنه يُسمح لها بجمع ملايين الدولارات من عائدات الضرائب-  كتبرعات قابلة للخصم حيث تستخدم  لدعم أو الترويج للأنشطة غير القانونية أو غير المتوافقة مع القانون الدولي-.

 وتعتبر الولايات المتحدة أن مستوطنات الضفة الغربية غير متوافقة مع القانون الدولي وأجزاء من اتفاقيات جنيف (التي تعتبر الولايات المتحدة طرفًا فيها) التي تحظر على سلطات الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي المحتلة الواقعة تحت سيطرتها أو ممارسة سيطرتها على غير المواطنون لأي أسباب أخرى غير الأمن والإدارة.

يذكر أنه منذ عام 1978 إلى عام 2019، كان يعتبر موقف وزارة الخارجية الأميركية أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية "لا تتفق مع القانون الدولي".

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي: نصر الله وسّع معادلة الرّدع

بعد فشل النموذج الأمريكي.. هذا هو البديل الاستراتيجي الذي ستعتمد عليه إسرائيل إقليمياً

صحيفة إسرائيلية: كيف وصلت حرائق الغابات في مدينة القدس إلى بن غوريون في قبره؟

ضربوها وجردوها من ملابسها.. مئات الرجال يعتدون بوحشية على فتاة باكستانية (فيديو)

غانتس عن المنحة القطرية: لدينا القدرة على مراقبة قائمة المستفيدين

ارتفاع اسعار العملات

نجمة البوب الأفغانية آريانا تنجح في الفرار إلى تركيا و تظليل صور النساء على واجهات المحلات

الأخبار الرئيسية

حالة وفاة و 1026 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 293 حالة في فلسطين

إسرائيل لا تريد معركة بغزة تقود لتصعيد مقابل لبنان أيضا

صحفي اسرائيلي: "السنوار يعلم جيداً.. ليس لدى بينيت حكومة بدون أموال قطرية" وهذا هو الاختبار التالي ..

بعد تحفظ على نقله.. مصدر : توافق على إقامة المهرجان الجماهيري بالمنطقة الحدودية لغزة

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية