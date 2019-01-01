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ضاحي خلفان يستفز أميرا سعوديا بتغريدة حول إيران .. هكذا رد الأمير

الجمعة 20 أغسطس 2021 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضاحي خلفان يستفز أميرا سعوديا بتغريدة حول إيران .. هكذا رد الأمير



وكالات

نشر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي تغريدة حول إيران، قال فيها إن "إيران دولة جوار ومن الخطأ التفكير بزعزعة أمنها"، ما استفز أميرا سعوديا بارزا للرد عليه.

وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود، في رده: "هل احترمت إيران مفهوم الجوار ألا تمارس سياسة زرع الفتن والدسائس؟ ألا تحتل إيران جزر إماراتية؟ هل تؤمن إيران بنفس مفهومك بأن لا تزعزع أمن دول الجوار؟ الخطأ الحقيقي هو أن تؤمن بشيء مع طرف لا يؤمن بنفس الشيء لا أتمنى زعزعه أمن أحد لكن لن أكون مثالي معهم أمام أفعالهم تجاه المنطقة".

وكان خلفان قد أضاف في تغريدة منفصلة، قائلا: "ولذلك كل الدول الخليجية لا ترى في مضرة إيران فائدة لها".

وكان مصدر إقليمي قال لـ"رويترز" إن الإمارات على اتصال مستمر مع إيران في محاولة للتهدئة، لا سيما منذ تعرض ناقلات نفط للهجوم قبالة سواحلها في عام 2019.

وأوضح المصدر أن الأولوية الآن بالنسبة لدول الخليج هي التركيز على اقتصاداتها بعد "كوفيد-19"، لكن الضمانات الأمنية جزء مهم من هذا التعافي.

وأضاف المصدر: "أي اتفاق أفضل من عدم وجود اتفاق، ولكن كيف يمكنك إقناع العالم، والمستثمرين، بأن هذا الاتفاق حقيقي يمكنه أن يصمد أمام اختبار الزمن".

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