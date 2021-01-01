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رئيس الوزراء الإسرائيلي يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الجمعة 20 أغسطس 2021 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء الإسرائيلي يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا



القدس المحتلة / سما /

​تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

وكتب المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، على حسابه في "تويتر: "رئيس الوزراء بينيت تلقى تطعيم هذا الصباح بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا".

ونقل عن تصريح بينيت: "إذا اخذتم المطعوم بالجرعة الثالثة نستطيع الامتناع عن فرض الإغلاق الرابع. نستطيع أن نتغلب معا على الجائحة وهذا في متناول اليد. إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي توفر لمواطنيها الجرعة الثالثة".

وبدأت إسرائيل في 30 يوليو الماضي، في إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح "فايزر" للسكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وتم تطعيمهم قبل 5 أشهر بالجرعة الثانية، واعتبارا من 13 أغسطس الجاري تم تخفيض العمر إلى 50 عاما. ووافقت الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على توصية لجنة خبراء الوزارة حول تخفيض العمر الأدنى لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح "فايزر" ضد كورونا إلى 40 عاما.

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