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وزير الخارجية الإسرائيلي : لن تقوم دولة فلسطينية في ظل حكومة بينيت

الجمعة 20 أغسطس 2021 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الإسرائيلي : لن تقوم دولة فلسطينية في ظل حكومة بينيت



القدس المحتلة / سما /

​قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إنه لن تقوم دولة فلسطينية في ظل حكومة نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الحالي.

وأجرى لابيد لقاء مع هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، صرح من خلاله بأنه لا يمكن الانتهاء من صفقة لحل الدولتين بين الطرفين، الفلسطينية والإسرائيلي، خلال ولاية نفتالي بينيت، وبأنه لا يوجد اتفاق على ذلك داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.

وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن هذا الأمر سيطرح على أجندة لقاء نفتالي بينيت بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال زيارته المقبل إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، فضلا عن أن لابيد وبينيت لم يتحدثا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) من الأساس.

وتعليقا على ما ورد من أنباء بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، يحاول إسقاط الحكومة الحالية، بالتنسيق مع بيني غانتس، وزير الدفاع، أكد لابيد أن غانتس لن يترك الائتلاف الحكومي الحالي لتشكيل حكومة مع نتنياهو والأحزاب المعارضة الأخرى.

وكانت صحيفة يسرائيل هايوم قد نشرت، أمس أن نتنياهو يعتزم تقديم اقتراح على غانتس توليه منصب رئاسة الوزراء لفترة كاملة، على أن يتولى نتنياهو نفسه منصب نائب رئيس الوزراء.

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